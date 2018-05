Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniUn'altra volta sui tetti, un'altra volta con la bellezza di Milano negli occhi. Certo, da vedere prima e dopo il film, perché se si sale in cima ai tetti di Highline Galleria - giusto sopra piazza Duomo - è perché si è ottenuto i biglietti (sul sito cinemabianchini.it) per la rassegna Cinema Bianchini, ideata da MilanoCard.Per il terzo anno torna (tutte le sere da venerdì 11 maggio fino al 30 settembre) il cartellone di cinema all'aperto sui tetti, diviso su due minisale da 25 posti l'una.Grandi film d'autore targati Medusa, in aggiunta a classici forniti da Fondazione Cineteca Italiana: per cinque mesi dalle ore 21 si potranno ammirare i lavori di autori come De Sica, Sorrentino, Wilder, Allen, Monicelli.L'avvio, in una suggestiva simbiosi tra set e storia, è con Miracolo a Milano (1951) di Vittorio De Sica, cui seguirà Midnight in Paris (2011) di Woody Allen. Tra gli altri titoli, La grande bellezza, Match Point e Eva contro Eva, in un percorso tra passato e presente sempre all'insegna della qualità. Tra le novità, sedie più comode e una cornice rinnovata, con le sale circondate dal verde di un vigneto fiorito.riproduzione riservata ®