Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro Cosentini«Sono da sei anni saldamente al Crazy Horse: posso dire di essere una veterana». Deborah Lettieri, in arte Gloria di Parma, è il volto (e il corpo) italiano del leggendario cabaret parigino. Ed è la prima italiana erede del ruolo dai tempi di Rosa Fumetto. In tour con il suo show Forever Crazy, sorta di best of con i migliori numeri e alcune novità di un repertorio quasi settantennale, il Crazy Horse approda al Nuovo da domani.Era il 1951 quando Alain Bernardin fondò il locale parigino divenuto un mito per la bellezza particolare delle sue ballerine. «Altezza tra i 168 e i 172 centimetri, gambe lunghe due terzi del corpo, sedere perfetto, tatuaggi non visibili», spiega Gloria di Parma. «Entrare nel cast era, ed è, come prendere i voti. Difatti giovedì, il giorno dopo l'esordio a Milano, la direzione artistica e io personalmente faremo un casting al Nuovo, alla ricerca di ballerine. La speranza è di trovare una nuova italiana, una mia erede».Per Forever Crazy il teatro annulla le poltrone, si popola di tavolini e trasferisce tra le sue mura l'atmosfera di un locale della Parigi notturna, con tanto di champagne ai tavoli. La magia, come al solito, risiederà nelle forme sinuose e avvenenti delle ballerine del Crazy Horse, nelle luci e nelle coreografie che, secondo tradizione, giocano maliziosamente con i corpi femminili, esaltandone curve e movimenti, suggerendo allusioni senza mai scadere nella volgarità. Tra i numeri, il leggendarioGod Save Our Bareskin, che apre dal 1989 tutte le serate dello show. Per Deborah Lettieri, da anni residente a Parigi, il ritorno in Italia è sempre speciale: «Quest'anno ho anche vissuto l'esperienza del talent Dance Dance Dance in tv su FoxLife Sono stata giudice, con il mio nome vero, accanto ad artisti come Luca Tommassini e Daniel Ezralow, ho conosciuto una donna splendida come Vanessa Incontrada. Spero di ripetere l'esperienza. Voglio anche studiare cinema e teatro in Francia, e poi chissà».riproduzione riservata ®