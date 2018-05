Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniQuasi dieci anni senza Jacko. Il mondo del pop si sente ancora vedovo di un compositore, showman e interprete come Michael Jackson, uno dei migliori punti di incontro tra talento stellare e senso dell'entertainment.Per celebrare un mito che non tramonta c'è lo spettacolo JacksonMania, in cartellone questa sera al Teatro Nuovo in data unica. Portato in scena dall'omonima compagnia, lo show ripropone coreografie e ambientazioni dei videoclip più celebri del Re del Pop, interpretate in rapidi cambi d'abito da Andrea Imparato (sua anche la regia). Ad allenare Imparato, nel 2014, lo stesso vocal coach di Jackson, Seth Riggs.Per il pubblico appassionato ma anche per chi è inseguito dalle reminiscenze radiofoniche, è impossibile restare impassibili di fronte a brani e coreografie come Beat It, Black or White, Thriller, Billie Jean. Per i JacksonMania si tratta di un ritorno al Nuovo dopo 500 esibizioni in Italia e all'estero.riproduzione riservata ®