Ferro CosentiniPrima o poi ritornano. Ci hanno messo settant'anni a rombare nuovamente a Milano i bolidi protagonisti della Mille Miglia, che passerà in centro sabato 19 maggio.Qui, al Biffi in Galleria, nacque negli anni 20, in pieno clima futurista, la mitica corsa grazie alla passione di personaggi come Franco Mazzotti, Aymo Maggi e Renzo Castagneto e il giornalista Giovanni Canestrini. I 450 equipaggi da 34 Paesi della 36esima corsa automobilistica di velocità (tenutasi in modo competitivo tra gli anni 1927 e 1957) sfoggeranno le linee delle proprie carrozzerie nella capitale italiana di moda e design e sotto le guglie del Duomo, dove avverrà anche il simbolico controllo timbro.Tra le auto attese, riflettori sulla Freccia Rossa Ferrari. «Milano - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a Palazzo Marino - è il luogo perfetto per dare alla 1000 Miglia la visibilità che merita. Il 19 maggio, quando la Freccia Rossa sfilerà in piazza Duomo, sarà un'occasione unica per vivere l'emozione di questa corsa senza tempo che venne ideata proprio a Milano». Dopo la parata in centro, i veicoli si dirigeranno ad Arese, nel rinnovato Museo Storico Alfa Romeo, dove saranno disputate alcune prove cronometrate sul piccolo circuito.riproduzione riservata ®