Ferro Cosentini

Non sarà ancora la sua Scala, «perché qui le regole sono diverse», anzi la marcia di avvicinamento di Dominique Meyer ai pieni poteri della sovrintendenza del Piermarini partirà da lontano. «Per l'attuale stagione e per buona parte di quella successiva parlerò di spettacoli che non ho curato io», puntualizza. Benché il suo contratto parta ufficialmente a marzo (ora è sovrintendente designato), quando lascerà la Staats Oper di Vienna, il sovrintendente Dominique Meyer era ben felice, ieri mattina, di presenziare la conferenza stampa del Romeo e Juliette di Gounod atteso sul palcoscenico della Scala dal 15 gennaio al 16 febbraio.

Seppur asciutto come un diplomatico di lungo corso, il manager francese ha anticipato alcune scelte per il futuro: «Il maestro Lorenzo Viotti , che dirigerà questo Romeo e Juliette è un perfetto esempio di ciò che cercheremo: artisti nuovi, giovani, che abbiano talento. Viotti è una grande speranza del nostro mestiere». Parole di chi è stato anche direttore d'orchestra, dunque ben pesate. L'obiettivo primario di Meyer, come anticipò già più volte da quando la sua nomina è diventata realtà, è quello di «riconquistare il pubblico», così come, dopo la Prima della Tosca che il 7 dicembre ha aperto la stagione, era stato chiaro: «Sto studiando, ma mi sono fatto un'idea delle cose che non vanno». Accanto a lui, Vittorio Grigolo, protagonista nel ruolo di Romeo, regala un commento che sembra un assist alle intenzioni di Meyer: «Questa messa in scena del Romeo e Juliette non si ferma mai, con cambi veloci, azione incessante, costumi sgargianti: sembra il film I Pirati dei Caraibi», scherza. «Un pubblico giovane e neofita può avvicinarsi in modo naturale all'opera, se fatta così».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA