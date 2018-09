Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniMetti una sera sul palco egli Arcimboldi, a parlare di cuore, amore e altro. Dove per cuore va inteso il muscolo involontario che ci tiene vivi, e per amore quello che puoi raccontare in musica e, perfino, riderci sopra. Tutto questo accadrà il 29 settembre nel Concerto del Cuore che Gigi D'Alessio terrà a Milano per la Campagna Love The Beat a favore della ricerca e prevenzione delle malattie cardiovascolari. Katia Follesa, testimonial, condurrà la serata col compagno e collega Angelo Pisani. Apriranno il concerto il rapper Shade e Federica Carta in duetto con Gigi D'Alessio.Katia, lei ha raccontato di essere cardiopatica, ma anche di essere testimonial per caso.«Proprio così, il Gruppo Ospedaliero San Donato mi ha cercato prima di sapere che fossi cardiopatica. Lo era mio padre, che se avesse fatto prevenzione sarebbe ancora qui. Oggi le cure sono efficaci, il rischio è basso. Tanto che dopo la mia piccola Agata, che ha tre anni, sto pensando a un secondo figlio».Lei, Angelo Pisani e Gigi D'Alessio: il mix sembra esplosivo. Come sarà lo spettacolo?«Il piano è chiaro: io e Angelo cercheremo di boicottare il live di Gigi, faremo incursioni comiche. Abbiamo conosciuto Gigi a un pranzo: è una persona squisita, con un gran senso della comicità».Lei è una maestra di autoironia: gioca con simpatia e sensualità col suo corpo. Si sente un esempio per tante ragazze?«Nel mio piccolo, sì. Le curvy piacciono, ve lo garantisco».Tanto che la sua agenda lavorativa è piena.«Al momento sono nel cast di 90 Special con Nicola Savino su Italia 1, su Real Time conduco Cake Star e Junior Bake Off, dal 20 settembre mi rivedrete in Pucci Show su Italia 1. E su Radio101 faccio coppia con Alvin».I contenitori da cabaret in tv sono in crisi: come se ne esce?«Con tanto teatro. Io e Angelo da novembre siamo in scena in Finché social non ci separi. A marzo saremo al Nazionale».Di Milano cosa ama?«L'inverno. Odio l'estate qui, invece. Difatti scappo».