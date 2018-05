Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniMax Paiella non è scaramantico. Se il suo show, domani e dopo al Teatro Menotti, si intitola Tutto esaurito è perché il comico, cantante, musicista e imitatore romano sa il fatto suo.Conosciuto in radio e tv per trasmissioni come Il ruggito del coniglio e Zelig, macinatore di chilometri e di palchi, Max Paiella da qualche tempo diverte il pubblico armato di questo monologo dedicato alle ansie da esaurimento. Da leggersi come ambientale, psicologico, nervoso, sociale e politico.«Quello che mi preoccupa di più è quello ambientale spiega l'attore Risorse e clima sono i temi che sento più apocalittici, poi guardo anche alle cose piccole: ai nostri usi e consumi. Tutto oggi si esaurisce velocemente, perfino la passione: negli anni 70 e 80, c'era un rapporto passionale con le idee e la politica. Si creavano schieramenti affini al tifo calcistico, ci si accapigliava. Certo, gli anni di piombo non sono stati uno scherzo, ma l'anestesia di oggi è, di contro, angosciante».La ricetta di Tutto esaurito - scritto con Caterina Brigliadori, per la regia di Stefano Messina - è abbinare sconforto e ironia, lamento e comicità: «In scena con me c'è una lavatrice, dalla quale spunto io», spiega, «è una macchina del tempo, io vengo dal 2068, sono un sessantottino del futuro, e spiego come siamo diventati». Racconto ottimista o distopico? «Per lo più ottimista, soprattutto pensando a noi italiani», conclude Paiella. «Noi siamo specialisti dell'improvvisazione: lasciamo andare male le cose fino all'ultimo momento di salvezza possibile. Poi ci svegliamo».Un monologo sul limite e sulla fine parla anche di morte? «Sì, ma quella può anche essere amica: la fine ti dà un senso, ti avvisa di non sprecare il tuo tempo».riproduzione riservata ®