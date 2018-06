Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniLo spazio c'è, eccome. Lo scenario è quello di piazza Duomo, un set che fa brillare gli occhi.Domani dalle ore 19.10 toccherà finalmente alla musica riempire l'aria sopra la piazza, perché ogni suo metro quadrato calpestabile sarà invece occupato dal pubblico del Radio Italia Live.Appuntamento tradizionale e gratuito. Una festa che, hanno promesso il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, resterà tale per almeno altri tre anni. Sul palco sotto le guglie del Duomo sono attesi i nomi più solidi del pop e del rap italiano, più il super ospite internazionale Mika.A condurre la serata, ancora i veterani Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu, maestri nel dosare celebrazione e ironia. A fare da band fissa (e che band), l'Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Bruno Santori.Poi naturalmente loro, suddivisi in un triplo cast: il pop con Annalisa, Biagio Antonacci, Caparezza, Elisa, Fabri Fibra, Giusy Ferreri, J-Ax & Fedez, Gianni Morandi, TheGiornalisti, Le Vibrazioni, Il Volo.Il rap con Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali, Nitro e Tedua.Le giovani promesse scoperte dai talent, con in testa Måneskin (icone glam rock dell'ultima edizione di X Factor), Riki e Thomas.Per J-Ax e Fedez, dopo lo storico live a San Siro dell'1° giugno, questa è la vera serata d'addio. Per Elisa, piazza Duomo sarà la cornice dove proporre We Will Be Strangers, singolo che anticipa il nuovo album previsto in autunno. Per il vulcanico Caparezza, Radio Italia Live è un assaggio del suo tour e dei vari passaggi nei festival italiani, a partire dal concerto che terrà al Milano Summer Festival il 3 luglio all'Ippodromo di San Siro.E se giovanissimi avranno occhi e orecchie per artisti come Riki e Thomas, volti usciti dal talent Amici, c'è da scommettere che non mancheranno i fan adulti ad applaudire Gianni Morandi. Il concerto sarà seguito dai canali di Radio Italia, Real Time, Nove, lo streaming e perfino le app sui cellulari.riproduzione riservata ®