La storia affascinante di un'invenzione metropolitana. Da intendersi come aggettivo e come sostantivo. La cara vecchia metro è la protagonista di una viaggio letterario (tra parole e spunti anche cinematografici) intitolato Racconti in Metropolitana ad alta voce: oggi alle ore 18 in piazzale Susa, cantiere del metrò4 i Volontari del Patto di Milano per la Lettura, in collaborazione con Scarlattine Teatro Campsirago Residenza, leggono frammenti di libri in cui il treno sotterraneo cittadino ha un ruolo suggestivo.Dalla mitica tube di Londra inaugurata nel 1863 a quella di Parigi a bordo della quale, nel 1910, viaggiò il romanziere Franz Kafka. Fino alla nostra metropolitana, la rossa milanese inaugurata nel 1964 e narrata da Ferruccio Parazzoli. YUn esperimento di lettura collettiva - per la regia di Anna Fascendini e il suono di Diego Dioguardi che vede coinvolte numerose voci, da Antonella Abate, a Luca De Min, da Maria Grazia Basile a Rita Giannoccoli.L'ingresso è libero.