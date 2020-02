Ferro Cosentini

La speranza è sempre l'ultima a morire, si dice. Ma mail dopo mail, e silenzio dopo silenzio, le certezze traballano e i vecchi adagi popolari finiscono nella soffitta dei ricordi. Ed ora i ventimila aspiranti spettatori del musical Mary Poppins, atteso per un trionfale ritorno al Teatro Nazionale tra fine gennaio e metà marzo (dopo duecentomila biglietti venduti in una stagione, tra Milano e Roma, e un buon successo di critica), e poi saltato per spese impreviste, temono sempre di più di essere vittime di una truffa.

Per cercare di riprendersi i soldi del biglietto - da 33 a 150 euro a poltrona - in tantissimi hanno fatto i compiti a casa: hanno scritto a TicketOne (il portale su cui hanno acquistato i biglietti on line), che a sua volta ha dirottato le richieste di rimborso sulla casa di produzione World Entertainment Company Wec srl, con sede a Roma. Ma le mail dei clienti spedite a Wec hanno ricevuto in risposta fino a oggi un assordante silenzio.

Per la prossima settimana, assicurano a Leggo dalla segreteria Wec, il presidente Giorgio Barbolini «sarà disponibile» per spiegare. Si potrà, dunque, fare un po' più di luce sulla questione, che poi si può riassumere così: gli aspiranti spettatori di Mary Poppins hanno tirato fuori il denaro, TicketOne lo ha incassato, trattenendo per sé una percentuale del lavoro svolto. Dopodiché, il resto è finito nelle tasche di Wec.

Dalla borsa magica di Mary Poppins, la tata praticamente perfetta resa celebre dalla Disney e che in versione teatrale lasciava a bocca aperta per i suoi effetti speciali, spuntava di tutto: appendiabiti, vasi con fiori. Ora devono spuntare pure i soldi di quegli spettatori che volevano vivere una serata di magia, ma l'unica magia cui hanno assistito è la sparizione dei soldi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA