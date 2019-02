Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniLa penna di Cristina Comencini vaga dalla carta, allo schermo al palco e, come spiega lei regista, «questa è una gran fortuna per me». Può capitare che romanzi e pièce diventino poi film ma «questo non accadrà per Tempi Nuovi, perché qui tutto è sostanzialmente teatro».Il testo della scrittrice, regista e sceneggiatrice romana approda al Teatro Manzoni fino al 24 febbraio nel segno di una contenuta mestizia: nel ruolo del protagonista maschile, interpretato dal veterano Maurizio Micheli, ci doveva essere Ennio Fantastichini, scomparso due mesi fa.«Ennio non amava le commemorazioni e dunque non starò a dire quanto ci manchi. Mi sembra quasi che tutto questo non sia mai avvenuto, e dentro me continuo ad avere un rapporto vitale con Ennio spiega Cristina Comencini Certo è che senza lui questa commedia diventa qualcosa di nuovo e diverso». Conferma Maurizio Micheli: «Io nasco e resto attore comico dunque, pur nel rispetto del testo, ho aggiunto ciò che è mio. Nel personaggio trovo molto di me: è un passatista, alieno al cambiamento, un professore di storia, marito e padre che deve adeguarsi con fatica alla rivoluzione tecnologica. Io non uso nemmeno il bancomat, e al telefonino mi ha obbligato mio figlio».La storia è quella di un nucleo familiare, dei cambiamenti veloci imposti dalla nostra epoca digitale, delle reazioni di ogni membro: accanto a Micheli, una inedita Iaia Forte: «Per me spiega divertita l'attrice napoletana, abbonata a ruoli drammatici, estremi e plebei - impersonare una giornalista borghese in una commedia è quanto di più esotico potessi fare. Il testo, con dialoghi molto efficaci, mi aiuta molto in questa trasformazione».