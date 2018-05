Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniLa cornice del mondo di Moni Ovadia è, a vederla da fuori, sempre quella: un piccolo atollo scenico, come lo chiama lui, occupato da musicisti e da un narratore-cantante. Questa volta, però, nel suo mondo l'attore milanese simbolo del teatro yiddish deposita un testo particolare: da Napolide di Erri De Luca nasce il Concerto Napolide oggi e domani al Teatro Menotti.Ovadia canta brani della tradizione napoletana e legge passi di quella che è una storia d'amore, per una città e uno stile di vita e di sopravvivenza. «Chi nato a Napoli si stacca e perde la cittadinanza è napolide», scrive De Luca, e Ovadia conferma: «Ci sono molte analogie tra napoletanità e cultura yiddish. La capacità di raccontare l'esilio dalla propria città, prima di tutto. E poi l'ironia. Nello spettacolo io do voce a un testo straordinario, do verità alle parole. Le protagoniste sono loro: ne emerge una Napoli forte e delicata, splendente e piena di rivoli di umanità». E c'è poi la musica, non solo quella della tradizione partenopea («per cantare i brani mi sono affidato a un coach dialettale come Beppe Napolitano», rivela Ovadia) ma anche quella originale, fitta di influssi mediterranei, composta dagli Ánema. «Chiunque si approcciasse per la prima volta a Napoli dovrebbe prima leggere il testo di Erri De Luca, o vedere questo spettacolo. Per entrare nella città in modo non turistico: io definisco, con immagine un po' forte, il turismo come la metastasi del viaggio».Ovadia sul palco è accompagnato dall'ensemble Ánema - Marcello Corvino (violino), Massimo De Stephanis (contrabbasso), Fabio Tricomi (oud, mandolino, tamorra, tombak, darabuka) e Biagio Labanca (chitarra).riproduzione riservata ®