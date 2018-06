Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniL'estate per i giovani ha due indirizzi: il Politecnico e il Base. L'università e lo spazio di via Bergognone hanno entrambi un bel cartellone tra musica, spettacoli e dj set quasi tutto a ingresso gratuito.Al Politecnico debutta Polimifest fino al 20 settembre. Domani risate assicurate con un poker da Zelig: Marta Zoboli, Gianluca De Angelis, Alessandro Fullin e Paolo Migone sono i protagonisti di Recital. Il 27 giugno Living in a Material World è il concerto tributo all'ex Beatle George Harrison, mentre la serie Cinema sotto le stelle prevede titoli come Grand Budapest Hotel di Wes Anderson (4 luglio) e Sully di Clint Eastwood (11 luglio). Star del cartellone è Eugenio Finardi (foto), protagonista il 10 luglio dello show Finardianamente.Stabilimento Estivo Base allo spazio ex Ansaldo ospita workshop, film horror, djset. Ogni lunedì, Summer Poetry, primo co-working dedicato ala parola, con contest poetici tra autori post-punk, neo-scapigliati, post-futuristi, rapper. Martedì aperitivo con documentari musicali, dj set, presentazione libri e live a sorpresa. Mercoledì Look like a Dj celebra la musica da console, mentre il giovedì Film di paure prevede una rassegna di film horror sci-fi (ingresso 6 euro). Venerdì serata a sorpresa, sabato in cortile discoteca indie e, infine, domenica Organic Sounday: matinée per ortofrutta e orchestra.riproduzione riservata ®