Ferro Cosentini

L'estate a Milano è diversa già da un po' di tempo, e lo è sicuramente al Base da almeno tre anni. Questo perché il locale quest'estate diventa luogo strategico per godersi socialmente le ore più fresche, dalle 18 fino alle 3 di notte.

Il cartellone della bella stagione (meteo permettendo) è quello dello Stabilimento Estivo Base 2019 dove, tra gli ex stabilimenti Ansaldo, ogni settimana ripartirà da zero un programma diviso per temi ed eventi, dai concerti ai workshop di disegno e pittura, dai contest di poesia (slam poetry), alle lezioni di yoga alle degustazioni enologiche. Il via questa sera con la Festa di Apertura alle ore 18.30 nel cortile: aperitivo, music selection a cura di LaRochelle, concerto dal vivo della band pisana Campos (mix tra acustica ed elettronica, ore 21.30) e Dj Set di @LaRochelle dalle ore 23.30 con ingresso gratuito. «Per noi spiega Francesca Acquati, responsabile del coordinamento progetto è la terza estate e la formula si è rivelata vincente: eventi culturali e di intrattenimento ogni giorno per tutta l'estate, anche ad agosto, per una città che negli anni ha visto i suoi abitanti organizzarsi le ferie in modo più distribuito. C'è un ricambio di pubblico continuo, e un solido afflusso di turisti stranieri. Senza contare che anche di giorno, dalle 9 la sala studio con bar può ospitare gli studenti».

Tra gli appuntamenti regolari dell'agenda settimanale si segnalano il contest tra poeti del lunedì, la degustazione vino e le lezioni yoga del martedì, gli incontri tra universitari con le loro web radio al mercoledì, l'incontro tra etichette discografiche indie al giovedì, i party di venerdì e sabato e l'aperitivo all'italiana di domenica sera. Intrigante la proiezione muta del classico Metropolis di Frizt Lang con band dal vivo domani sera alle ore 22. E poi il karaoke (foto) e gli artisti da Max Collini a Gipo Di Napoli, a Roberto Mercadini; solo per citare i primi.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

