Il mondo dell'immaginazione, diceva il poeta inglese di fine 700 William Blake, è quello, intoccabile, dell'infanzia. Ma ci fu un uomo che ad essa, con entusiasmo questo sì puro come l'infanzia, dedicò il proprio genio inesauribile. Gettando in appunti, bozzetti e pindariche ipotesi i semi del futuro.

Quell'uomo era Leonardo Da Vinci cui Milano, tra le sue città predilette, dedica a Palazzo Reale in occasione dei 500 della morte la mostra Leonardo, la macchina dell'immaginazione, in cartellone da oggi al 14 luglio. Realizzata da Studio Azzurro in collaborazione con Treccani e Arthemisia, con il supporto economico del Comune e la supervisione dello storico dell'arte Edoardo Villata, la mostra cerca di raccontare la fertile mente dell'inventore e artista toscano attraverso sette video-installazioni interattive che si basano sui codici vinciani conservati in Italia e in paesi come Spagna, Francia e Regno Unito. «Non aveva senso pensare a una mostra tradizionalmente immersiva sul genio di Leonardo Da Vinci - spiega il direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina - Abbiamo dunque deciso di approcciare la questione in una maniera differente, con lo scopo di promuovere una partecipazione attiva del visitatore».

Con immagini, riproduzioni audio e video, animazione grafica, Leonardo, la macchina dell'immaginazione permette al visitatore di seguire la narrazione e al contempo partecipare attivamente, seguendo un percorso personalizzato. Altre sezioni della mostra come Le Osservazioni sulla natura, La città, Il paesaggio, Le Macchine di pace, Le Macchine di guerra, Il Tavolo anatomico e La pittura - conducono nei vari settori nei quali Leonardo non smise mai di applicarsi in modo spesso anarchico.

