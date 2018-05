Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro Cosentini«Il Festival di Sanremo è la storia della canzone italiana ma anche quella del costume del nostro Paese. La nostra speranza è che questa doppia storia possa essere raccontata anche all'estero». Così ammettono i creatori di Sanremo musical, Isabella Biffi e Salvatore De Pasquale, in occasione della presentazione dello spettacolo al suo esordio assoluto nazionale al Teatro Nuovo, da venerdì al 27 maggio. Il musical, interpretato da 8 perfomer e 6 ballerini puri coreografati dal 23enne Giordano Orchi, sulle scene di Mario Carlo Garrambone, è la storia di un provino all'interno del mitico Teatro Ariston.Tra i giovani protagonisti, alle prese con una colonna sonora lunga quasi settant'anni - da Grazie dei fior fino all'ultimo successo di Ermal Meta e Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente - scorrono ricordi e flirt, mentre la storia del festival irrompe attraverso note (60 canzoni tra integrali e in frammenti) e proiezioni video.«Dietro a questo musical spiega la regista e autrice Isabella Biffi ci sono due anni e mezzo di lavoro, molti dei quali passati a studiare arrangiamenti inediti, per rivestire di modernità e di sonorità internazionali le canzoni del passato». Nell'epilogo, «un messaggio importante, che però non sveliamo».riproduzione riservata ®