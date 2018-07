Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il cinema all'aperto è una delle delizie dell'estate, al netto delle zanzare milanesi. Proseguono le rassegne sotto le stelle, che ormai sono diventate un classico come la fetta d'anguria e il chiringuito. Suggestive ma difficili da conquistare, le serate cinefile sui tetti di Cinema Bianchini, con vista su piazza Duomo dalla Highline Galleria. Le due minisale da 25 posti l'una proietteranno fino al 30 settembre, proponendo titoli di qualità a firma di registi come De Sica, Sorrentino, Wilder, Allen, Monicelli (Cinemabianchini.it). Si va da classici come Sabrina di Billy Wilder (23 luglio), il noir di culto Gilda con Rita Hawyorth (25 luglio), Scoop di Woody Allen (29 luglio) e Miracolo a Milano di De Sica (30 luglio), originale e perfetta combinazione di storia e luogo. Nel cuore di agosto, titoli del passato e del presente, da L'audace colpo dei soliti ignoti (10 agosto), a Il GGG il grande gigante gentile (11 agosto).Prosegue compatta l'estate sotto le stelle dell'Arianteo. Nelle sale di Palazzo Reale, CityLife, Umanitaria e Chiostro dell'Incoronata (con doppia sala con cuffie), cui si è aggiunto da quest'anno anche Parco di Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo, il cartellone è tuttigusti fino al 12 settembre. Da segnalare, per esempio, l'evento speciale di oggi e domani Muse: Drones World Tour il docufilm sul tour del gruppo rock.Chicca per appassionati al Carroponte di Sesto San Giovanni che quest'anno ad agosto dedica una rassegna a genere horror degli anni '60, '70 ed '80: da Dario Argento (Suspiria, 6 agosto) a George Romero (La notte dei morti viventi, 13 agosto), passando per Roman Polanski (Rosemary's Baby's, 27 agosto) e Tobe Hooper (Non aprite quella porta, 20 agosto).Fuori Milano, a Desio, per il Festival Parco Tittoni 2018 ogni lunedì sera appassionati di cinema nella Villa Tittoni è in programma una rassegna fino al 3 settembre. Anche qui il calendario è pensato per soddisfare ogni gusto, dall'animazione alle commedie alle pellicole cult. Lunedì prossimo tocca a Ella & John (parcotittoni.it).