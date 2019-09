Ferro Cosentini

Faccia a faccia padri-figli. Alla quarta edizione, il festival di teatro indipendente Hors, torna negli spazi del Teatro Litta e della Cavallerizza dal 2 al 5 ottobre con una selezione di spettacoli quest'anno incentrata sulla relazione delle generazioni.

La direzione artistica (curatori Stefano Cordella e Filippo Rena) ha scelto sei pièces che offrono un punto di vista particolare su questo tema. «Hors - spiega Stefano Cordella - è il primo festival di teatro indipendente milanese che si pone l'obiettivo di investire concretamente sugli artisti del territorio».

Litta e La Cavallerizza dunque offrono uno spazio strategico per mostrare i propri lavori in pubblico. «Non solo: l'intenzione è anche quella di diventare uno luogo creativo dove tutti gli artisti coinvolti possano dare alla luce uno spettacolo frutto della loro collaborazione. Il debutto di questa nuova creazione aprirà il festival della prossima stagione». A dare il via a Hors è il 2 ottobre Profumo. Messa in scena di un'assenza, testo sulle relazioni familiari e sul tema dell'assenza di un padre lontano di Gianpaolo Pasqualino, diretto da da Daniele Turconi, protagonisti Salvatore Aronica, Stefano Barra, Ludovico D'Agostino e Laura Valli.

Tra gli altri spettacoli, Diario di un dolore alla Cavallerizza il 2 e 4 ottobre, piéce di Francesco Alberici ispirata al classico di C.S. Lewis. Il 4 ottobre, al Litta, evento extra: concerto acustico (ingresso libero a prenotazione) con Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

