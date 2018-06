Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniÈ un viandante dei suoni e dei luoghi Renato Caruso, giovane chitarrista e compositore calabrese (nato a Milano, e qui ritornato dopo anni) questa sera protagonista alla libreria Feltrinelli Red di via Sabotino nello showcase del suo album d'esordio Pitagora pensaci tu (ore 19).Caruso, studi musicali classici, importante gavetta come istruttore alla scuola musicale di Ron a Bologna, ex programmatore informatico in banca a Milano, dove approdò stabilmente dodici anni fa, ha una doppia anima e la dichiara: «La si vede nella mia corposa libreria a casa: romanzi classici e saggi scientifici, una parte creativa e malinconica e una quadrata e, diciamo così, nerd». La sfida è proporre brani strumentali: «Le chiamo le mie piccole colonne sonore», dice lui, e non è un caso. «Amo il cinema e vorrei realmente comporre musica per film». Nei suoi brani, proposti questa sera in Feltrinelli col percussionista Sergio Buttigé e al bassista Raffaele Trapezio, Caruso ha coniato un genere di incroci e rimandi chiamato fujabocla: «Le iniziali di funk, jazz, bossanova e classica. Una contaminazione che viene dal mio maestro nascosto, Pino Daniele». È la sua musica che, partendo dalla classica, mi ha avvicinato al pop. Tra i 13 brani dell'album, due cover: Quando di Pino Daniele e Tears in Heaven di Eric Clapton.riproduzione riservata ®