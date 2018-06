Ferro Cosentini È la storia di una antica amicizia, quella tra Milano e

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniÈ la storia di una antica amicizia, quella tra Milano e il Festival Mix: giunta alla 32esima edizione, la rassegna di cinema gaylesbico e queer è da oggi a domenica a casa, il Piccolo Teatro, ma conquista anche gli spazi del Teatro Studio Melato. Il via oggi con la proiezione di Favola, pièce teatrale di culto di Sebastiano Mauri con Filippo Timi, mentre la chiusura sarà domenica con Freak Show di Trudie Styler (foto), moglie della rockstar Sting, al suo debutto come regista con una storia di bullismo e presente alla kermesse. Tra i 50 titoli suddivisi in lungometraggi, documentari e corti, valutati da tre giurie (ma c'è anche il voto popolare con app dedicata), titoli in anteprima assoluta come Just Friends dell'olandese Ellen Smit (22 giugno, ore 20.45) o l'atteso Un conteau dans le coeur di Yann Gonzales (23 giugno, ore 20.30), già passato da Cannes. Le queen incoronate dal Festival Mix saranno l'attrice Iaia Forte (Queen of Comedy) e la cantante Syria (Queen of Music).Dal 21 al 24 giugno. Largo Greppi, 1 e via Rivoli, 6. Orari diversi. Tessera 15 euro. Info festivalmixmilano.com.