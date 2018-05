Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ai milanesi dovrei fare un monumento». Giuseppe Giacobazzi lo sottolinea a forza, con la sua irresistibile cadenza romagnola. Il pubblico di Milano ama Giacobazzi e per il suo passaggio al Nazionale da questa sera a domenica con lo spettacolo Io ci sarò, da lui scritto e interpretato, si è messo in fila.Da dove nasce il suo feeling con Milano?«Se dovessi fare l'elenco dovrei partire... dalla zeta. Di Zelig, ovviamente. Sia il programma che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, sia il locale omonimo in viale Monza, dove sono stato tante volte. Tanto che quella zona mi è rimasta nel cuore. Negli anni poi ci sono stati altri teatri: il Nuovo, il Dal Verme insieme a Elio, il Manzoni, e ho sempre raccolto affetto».Al Nazionale con Io ci sarò parlerà di futuro: con ottimismo?«Dipende. Più che ottimista o pessimista, sono realista. So che alla fine devi ridere delle tue paure e delle tue angosce, per esorcizzarle. Ora che sono papà di una bambina di 5 anni, al futuro che le lascerò ci penso, eccome. E penso anche a questo: se mai vedrò i miei nipoti. Visto che avere una figlia così piccola ed essere vicino ai 55... è facile fare i conti».Nel suo show si parla di tecnologia: lei ne è appassionato?«Diciamo che cerco di stare al passo, ma non farò mai l'alba per acquistare l'ultimo modello di telefonino. E temo i social come Facebook, che hanno il potere di far regredire gli adulti. Si leggono certi post..».Televisione o teatro, dove si sente più a casa sua?«Teatro, senza dubbio. Anzi la dirò tutta: la tv mi è servita per arrivare al palco. Io non sono un battutista, sono un narratore».Quindi niente Zelig Tv, il nuovo canale dedicato tutto al cabaret?«Ci andrò solo a giugno per un'intervista, ho prestato il mio volto per un promo, ma hanno i loro conduttori».