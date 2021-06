Ferragni è anche un bistrot

Emiliana Costa

Apre il bar Ferragni a Brera, nel cuore di Milano. Da oggi al 18 luglio sarà possibile bere un cappuccino, con tanto di iconico occhio sulla schiuma, nel primo Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Caffè. Il bistrot glamour, in piazza del Carmine 1, accoglierà clienti e fan dalle 10,30 alle 24 per colazione, pranzo e cena. O anche solo per una bevanda da asporto nella tazza brandizzata. L'offerta del locale include piatti mediterranei e club sandwich. Ma anche le pietanze preferite dall'influencer e ricette create da lei. Come il caffè con ghiaccio e latte di cocco, zucchero rosa e marshmallow. Arredamento e mise en place sono marchiati con l'iconico occhio.

La collaborazione tra l'imprenditrice digitale e Nespresso è nel segno della sostenibilità. «Servono piccoli gesti - spiega Ferragni - come utilizzare meno plastica».

