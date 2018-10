FERMO DALLE 18

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il venerdì nero dei trasporti è un po' mitigato e i pendolari subiranno meno disagi. Le linee della metropolitana funzioneranno regolarmente al mattino e al pomeriggio. Lo ha annunciato ieri Atm: gli orari interessati dallo sciopero per il metrò saranno soltanto dalle 18 fino a fine giornata. La variazione, però, riguarda soltanto la sotterranea. Rimangono infatti invariati le fasce di agitazione per il personale dei mezzi di superficie: a rischio tram e bus dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 in poi (info www.atm.it). Per le linee ferroviarie (così come per gli aerei), invece, lo sciopero - iniziato da ieri sera proseguirà fino alle 21 e sono garantite le fasce orarie 6-9 e 18-21. Sul sito di Trenitalia e di Italo sono indicati i convogli cancellati. Una giornata di difficoltà per i viaggiatori del trasporto locale, perché, si prevede un'ampia adesione dello sciopero indetto, fra l'altro, per il ripristino dell'articolo 18.