Fermato il branco incubo della movida

Il branco si muoveva di notte, puntava alla preda più isolata e debole e colpiva con tutta la violenza di cui era capace. Botte, rapine e aggressioni gratuite all'Arco della Pace, nel cuore della movida quieta, quella formata da ragazzi che siedono sui gradini per conversare, bere e ascoltare musica con le casse bluetooth.

Branco è la parola che usano gip e investigatori per indicare la baby gang che da giugno 2017 ad aprile 2018 ha commesso almeno 11 rapine ai danni di adolescenti e universitari. Ieri i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 9 minorenni (8 in cella e uno in comunità) e un fermo per 5 maggiorenni. L'indagine, coordinata dalla procura dei Minorenni e svolta dai militari della stazione di Porta Sempione, è partita nel febbraio scorso ed è stata chiamata Paranza, in riferimento alla violenza degli adolescenti descritta nel libro di Roberto Saviano. Il modello dei baby criminali era quello di Gomorra: sui social postavano foto e video legati a quell'immaginario di pistole, soldi, onore e odio per le divise tipico delle serie tv e del mondo trap. Non a caso alcuni degli arrestati compaiono nel videoclip di due giovanissimi trapper locali che si muovono tra i palazzi popolari della Barona circondati da coetanei con pistole, coltelli e cani ringhiosi. Sembra Scampia ma è la periferia di Milano.

La gang era composta da 11 maschi e tre femmine, perlopiù italiani di seconda generazione, figli di immigrati. Spesso erano proprio le ragazze ad avvicinare le vittime con la scusa di una sigaretta. Bastava un rifiuto o una qualunque altra risposta per dare il via al pestaggio con tutti gli altri compagni.

«Nonostante l'età - si legge nel provvedimento firmato dal gip Marilena Chessa - si sono dimostrati capaci di agire con un'efferatezza sprezzante di ogni legalità e di qualsiasi rispetto per le vittime» nei cui confronti si sono comportati «con una tale violenza da denotare grande pericolosità sociale». Il comandante del reparto operativo dei carabinieri, Luigi Manzini, ha sottolineato che «non c'è un allarme baby gang», facendo riferimento agli arresti di martedì dei rapinatori minorenni che agivano nella zona di Abbiategrasso. Il giudice però ha parlato di grave allarme sociale in relazione al gruppo di bulli. Molti di loro hanno già precedenti per rapina, furto e lesioni. Durante le perquisizioni sono state trovate due pistole senza il tappo rosso, un machete, un manganello telescopico e un martello frangivetro rubato su un treno della metro.

