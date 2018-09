Fermato col coltello in Tribunale reagisce sparando spray urticante

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniVoleva entrare ad ogni costo in Tribunale dall'ingresso di via Freguglia. E quando il vigilante incaricato di controllare chi accede al Palazzo di Giustizia gli ha chiesto di svuotare le tasche, lui ha reagito estraendo un bomboletta di spray al peperoncino e scaricandogliela negli occhi. È accaduto tutto poco dopo mezzogiorno. Protagonista un 35enne, che era stato fermato al varco, dopo che il metal detector aveva cominciato a suonare.Quando gli addetti alla sicurezza hanno provato a fermarlo e gli hanno chiesto di estrarre tutti gli oggetti metallici dalle tasche, l'uomo ha cominciato a urlare e a isultarli. Poi ha tirato fuori lo spray, che ha spruzzato interamente in faccia a uno di loro. «Io non posso più vedere mia moglie, così anche tu non potrai più vedere la tua», ha gridato il 35enne, molto agitato, che subito dopo è stato fermato dai carabinieri. Aveva con se anche un coltello serramanico con una lama di dieci centimetri e altre due bombolette al peperoncino. La vittima, un dipendente 42enne della società All System, è stato portato in ospedale in codice verde. Il suo aggressore era agitatissimo ma non è chiaro perché abbia peso di mira proprio lui. È stato denunciato per possesso di armi, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.