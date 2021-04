Feltrinelli, la Sarabanda tra pandemia e futuro green

Un percorso per riflettere sul futuro della società post pandemica, nel segno di un nuovo ecologismo politico e di meno diseguaglianze. Si intitola Sarabanda 2021 la nuova stagione di iniziative dalle Fondazione Feltrinelli, da aprile a dicembre (per ora solo online). Politica, Economia e Immaginari sono i tre temi intorno a cui si svilupperà il 2021 con talk, dibattiti, pubblicazioni, workshop di ricerca. Il 27 aprile interessante l'incontro con Alexandra Geese, europarlamentare Die Grunen. E poi Di Segno Nero, il laboratorio in quattro puntate dal 12 aprile sulle destre radicali; webinar con la giornalista attivista Anetta Kahane e lo storico Carlo Vercelli. A giugno e luglio Welcome to Socotra, il festival estivo di Sarabanda. Attesi artisti italiani e internazionali, musicisti e attori. Programma e dirette su fondazionefeltrinelli.it/live, sulla pagina FB e su Twitter #Sarabanda2021.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 05:01

