Federcalcio, Gravina eletto nuovo presidente

Marco ZorzoMILANO - Gabriele Gravina come Fausto Coppi: un uomo solo al comando. Da ieri la Figc ha un nuovo presidente (finalmente), eletto (quasi) a suffragio universale, con il 97,2% che non ha precedenti nella storia della Federcalcio. E con tanto di benedizione dell'amico Gianni Infantino, presidente Fifa, presente pure lui all'Hilton di Fiumicino: «Ringrazio tutti, per il sostegno umano e il supporto di idee. Grazie per la fiducia, con voi voglio cambiare verso e direzione al calcio. A livello personale è il completamento di un percorso umano e sportivo», dice emozionato il neo presidente Federale. Un'elezione all'insegna dell'unità: «E ora - sottolinea -, per realizzare un progetto che molti hanno definito ambizioso serve la collaborazione di tutti».Altro Gravina-pensiero: «Il calcio che vorrei punta sui giovani, non fa differenze di genere, è sostenibile, è aperto al coinvolgimento delle famiglie, è in grado di fare impresa, è attento alla tecnologia, ha una Nazionale competitiva. Oggi dobbiamo fare squadra tra noi e con Coni e Governo. Il calcio non si gioca senza riforme di sistema. Ognuno ha la propria ricetta, ma quante di queste indizioni possono diventare soluzioni?». Amen.