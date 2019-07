FEDELISSIMO JACK

Luca Uccello

MILANO Di lui, di Giacomo Bonaventura, non se ne parla. Il centrocampista rossonero è ancora fuori dai giochi, è ancora un giocatore da considerare indisponibile, ma non nella testa di Marco Giampaolo che lì, in mezzo al campo, ha bisogno di un giocatore proprio come lui. Un calciatore che può fare l'interno di sinistra come l'esterno in un cambio di modulo che l'ex tecnico della Sampdoria ha effettuato in passato ed è pronto a imporre come un modulo che in casa Milan si conosce ormai già a memoria. Un giocatore di grande qualità, quella di cui ha bisogno il Milan oggi. Le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con le esigenze di una società che ha deciso di investire su giovani promesse, su giocatori dai piedi buoni. Certamente partirà in svantaggio, partirà con qualche settimana di ritardo. Probabilmente non partirà nemmeno per il tour americano per svolgere al meglio la preparazione e farsi trovare pronto per l'inizio di campionato. Lui ci crede, Giampaolo anche. Sembra lo abbia rassicurato, gli abbia detto di volerlo aspettare, di puntare su di lui come hanno fatto puntualmente, non sbagliando, tutti i suoi predecessori: da Inzaghi a Mihajlovic, da Montella a Gattuso. Un titolarissimo non certo fortunato, però. Lo scorso 27 novembre Giacomo Bonaventura è stato operato a Pittsburgh, a seguito della lesione osteocondrale del ginocchio sinistro. L'intervento di riparazione della cartilagine, ha dato tempi di recupero stimati in 8-9 mesi. Ma Jack si è messo subito al lavoro ed è pronto ad anticipare i tempi del rientro. Partirà in ritardo, non in svantaggio perché il centrocampista rossonero sa quello che deve fare, sa quello che può dare al Milan e a Giampaolo. In un ipotetico centrocampo a tre dei sogni possibili, Bonaventura sarebbe con Praet e Torreira l'uomo ideale per sviluppare il tipo di gioco richiesto dal nuovo tecnico, un gioco fatto di possesso palla e impostazione. Il lungo infortunio non deve preoccupare Bonaventura è forte, già altre volte è caduto per poi rialzarsi e ricominciare. Maldini e Boban lo sanno e lo tengono fortemente in considerazione, più di altri che invece sono entrati fin dall'inizio nelle lista dei cedibili o degli incerti. L'unica insidia per Jack potrebbe essere l'arrivo di Dani Ceballos, centrocampista offensivo del Real Madrid, che avrebbe dato il suo benestare per il trasferimento in rossonero. Casa Milan offrirebbe un prestito biennale (dai 5 agli 8 milioni) con riscatto orientato tra i 32 e i 35 milioni: cifra che potrebbe accontentare il Real, il quale vorrebbe però inserire un diritto di recompra superiore ai 40 milioni. Da registrare un possibile inserimento della Juventus per Donnarumma: offerti soldi e Perin.

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

