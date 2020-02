Fede e conversione, non per riderci, ma per ridere. La saga della Marchesa, volto, mimica e voce dell'abile monologhista Ippolita Baldini, prosegue con una nuova puntata: Una marchesa ad Assisi.

Da oggi al 16 febbraio al Teatro della Cooperativa, nello spettacolo si narra di come «il mio alter ego Roberta abbia incontrato Gesù dopo aver avuto la sensazione di aver perso il suo posto nel mondo», spiega la comica milanese. «Roberta vorrebbe innamorarsi ma non trova l'uomo giusto, vorrebbe conciliare la sua famiglia aristocratica con il mondo del lavoro, per di più quello dello spettacolo, cosa non facile. E poi c'è quella mamma marchesa, così brava a smontare ogni cosa: figuriamoci una conversione».

Dopo il successo di Mia mamma è una marchesa, dunque, la ricetta autobiografica continua: «Leggerò anche due passi del Vangelo», spiega Ippolita Baldini, volto celebre a Zelig Cabaret, apparsa al cinema accanto a Christian De Sica in Sono solo fantasmi, «ma l'intento sarà sempre quello del racconto personale, non voglio fare apostolato». (F.Gat.)

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA