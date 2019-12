«Fecero il saluto romano, 28 a giudizio»

Hanno risposto alla chiamata del «presente» e hanno fatto i saluti romani, al corteo del 29 aprile scorso dedicato alla memoria di Sergio Ramelli, militante neofascista morto dopo un agguato di Avanguardia Operaia nel 1975. Con questa accusa 28 estremisti di destra, tra cui esponenti di Casapound, Forza Nuova e Lealtà e azione rischiano di andare a processo, dopo che la procura ha chiesto per loro il rinvio a giudizio per apologia di fascismo.

Tra gli indagati nell'inchiesta coordinata dal pm Enrico Pavone e dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili figura Roberta Capotosti, rappresentante di Casapound Italia, accusata solo di avere violato le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza per avere fatto il modo che il corteo, che doveva essere statico, si muovesse «lungo il percorso non autorizzato fino a via Paladini 15», dove si trova il murale in ricordo diciottenne esponente del Fronte della gioventù. Per pologia di fascismo sono indagato anche il presidente di Casapound Italia Gianluca Iannone, l'editore di Altaforte ed esponente di Casapound Francesco Polacchi e Duilio Canu, vicesegretario nazionale di Forza Nuova.

