Faust, medico, mago e filosofo, vende l'anima al diavolo in cambio della conoscenza e dell'eterna giovinezza. Il patto gli sarà fatale.

Solo Giorgio Strehler aveva osato portare in scena il Faust di Goethe, facendone il suo testamento teatrale. Vent'anni dopo Federico Tiezzi affronta il mito, si smarca dal maestro e firma Scene da Faust (adattamento e traduzione di Fabrizio Sinisi) da oggi al Piccolo Teatro. Scene perché sono stati isolati tredici capitoli, poi montati dentro uno spettacolo vigoroso e inquieto che si addentra nell'eterna lotta dell'essere umano con se stesso. Sandro Lombardi è Mefistofele (foto), Marco Foschi Faust: sono le due facce della stessa identità. Lo spazio, di un candore accecante, riverbera immagini, segni e tracce, tra citazioni pittoriche, affondi psicanalitici, suggestioni perturbanti. Folgorante il Prologo in cielo con i tre arcangeli appesi a testa in giù, ad annunciare tutto quel che verrà: il conflitto della ragione, il dramma della conoscenza, le leggi del desiderio.

Dal 18 febbraio al 1° marzo. Via Rovello, 2. Orari diversi. Biglietti 33-18 euro. (OBat.)

