Fattorino finisce sotto al tram

Drammatico incidente stradale ieri alle 14,30 all'incrocio tra via Montegnani e piazza Abbiategrasso. Un fattorino 28enne in sella a uno scooter e con sulla schiena il classico cubo di Just Eat con il cibo da consegnare a un cliente si è schiantato contro un tram della linea 3. Nell'impatto il giovane è finito sotto il mezzo pubblico e le ruote gli hanno stritolato una gamba.Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Qui i chirurghi sono stati obbligati ad amputargli di netto una gamba, dal ginocchio in giù. Il manovratore del tram, 52 anni, è stato portato al San Paolo in stato di choc.Secondo la ricostruzione dei vigili, il 28enne ha azzardato il sorpasso di un tram che procedeva in direzione centro, senza accorgersi che in direzione opposta arrivava un altro tram: è rimasto incastrato tra i due mezzi.