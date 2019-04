Fatto a pezzi con l'ascia per un'offesa

Salvatore Garzillo

Via Carlo Carrà è una stradina a fondo chiuso in Bovisasca, periferia nella periferia. Una manciata di villette, con un fazzoletto di giardino. In una di queste c'è stata prima la festa e poi il massacro. Sabato pomeriggio un gruppo di amici, tutti sudamericani, ha accolto l'invito di un 32enne. Insieme hanno cenato e bevuto per ore finché l'alcol ha riportato a galla vecchie storie mai risolte dalla Colombia. Il padrone di casa, con diversi precedenti, ha iniziato a litigare con uno degli ospiti all'interno, ha afferrato un coltello sul tavolo della cucina: un taglio netto alla gola, poi altre coltellate al petto per finirlo. A nascondere il cadavere lo ha aiutato un connazionale di 21 anni, arrivato in Italia un mese fa col visto turistico. Insieme lo hanno fatto a pezzi con un'accetta, messo i resti in un trolley e lo hanno trasportato con un carrellino fino al gabbiotto dei rifiuti di via Cascina dei Prati, dove gli hanno dato fuoco sperando di distruggere ogni traccia.

«Il caso è stato risolto in meno di 24 ore - ha spiegato il procuratore Paolo Storari - I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 22.30 di sabato, alle 18 del giorno dopo gli investigatori della Squadra mobile avevano già il quadro completo». Ieri mattina i poliziotti hanno fermato i due colombiani. Il presunto assassino, girava senza meta nel quartiere dalla notte dell'omicidio. Il più giovane è stato bloccato mentre da Malpensa si stava imbarcando per Madrid: mancavano 5 minuti al decollo. A quest'ultimo viene contestato solo occultamento, vilipendo e soppressione di cadavere. La traccia fondamentale è stata fornita da un vicino di casa che domenica mattina ha raccontato che la sera prima c'era stata una lite molto accesa nella villetta. Non solo, la stessa notte un altro testimone aveva detto alla polizia di aver visto qualcuno che puliva la strada.

«Il movente è ancora da accertare - ha spiegato il capo della Mobile, Lorenzo Bucossi - Dovrebbero essere motivi futili, vecchie ruggini risalenti alla Colombia ma escludiamo si tratti di questioni legate al mondo dei narcos». Dell'uomo ucciso è rimasta solo l'impronta di un pollice che comunque non è servita per identificarlo. Non tutti sono coinvolti i partecipanti al festino nella vicenda, alcuni sono andati via prima, ma potrebbero esserci altri indagati.

