«Fatima era una maestra di jihad»

Dalla Siria, parlando coi suoi genitori e con la sorella via Skype, Maria Giulia Sergio alias Fatima lanciò nel 2015 «un vero e proprio proclama del programma terroristico del cosiddetto Stato islamico, che dimostra la piene e completa partecipazione» della giovane all'Isis, nel nome del quale era anche pronta anche a morire e a compire azioni violente contro gli infedeli. Lo scrive la Corte d'Assise d'appello nelle motivazioni della sentenza con cui ha confermato la condanna a 9 anni di carcere per la prima foreign fighter italiana che viveva a Inzago, nel Milanese, e di cui non si hanno più notizie da tre anni: l'ipotesi è che sia morta in Siria.Fatima, condannata per associazione con finalità di terrorismo internazionale, avrebbe cercato di convincere padre e madre (entrambi poi morti nel corso del procedimento) e la sorella Marianna (condannata a 5 anni e 4 mesi in abbreviato con sentenza definitiva) a partire per i territori del Califfato, dove lei si era anche addestrata all'uso delle armi.