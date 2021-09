Fashion week, torna la moda live

La moda cala su Milano. Archiviato in gran parte (si spera) il digitale, la Milano Fashion Week donna primavera estate 2022 torna da oggi a lunedì prossimo in maggioranza fisica. Infatti su oltre duecento eventi tra sfilate e presentazioni ben 154 sono in presenza e solo una cinquantina da seguire sul web. Ritorna a sfilare Cavalli con il nuovo designer Fausto Puglisi. Debuttano tra gli altri MM 6 Maison Margiela, Vitelli. Confermati tutti i big e anche Gucci (che sfilerà a novembre a LA) ci sarà con un evento ancora top secret. Certo, solo per addetti ai lavori ma con tanta moda in giro per Milano. A cominciare dalla calata di modelle che stanno invadendo Milano: e sono attese tutte le top, da Gigi Hadid in poi. E tante presenze musicali. Oggi Ghali presenta la sua collaborazione con Benetton; sabato Moncler allestirà un'esperienza digitale che coinvolgerà cinque città in un unico evento, con la partecipazione della musicista Alicia Keys. E poi i 40 anni di Emporio Armani celebrati anche con una mostra al suo Silos.

E in San Babila, passerelle in diretta su maxi schermo. (P.Pas.)



