Fashion Week, la Cina vedrà le sfilate via web

Paola Pastorini

La Cina chiama, Milano risponde.

La grande famiglia della moda non è insensibile all'emergenza coronavirus che sta vivendo il Paese asiatico. Alle sfilate moda donna autunno inverno in programma dal 18 al 24 febbraio la Cina sarà la grande assente: mancheranno «un migliaio di persone fra stilisti, giornalisti, buyer e addetti del settore», calcola il presidente di Camera Moda Carlo Capasa. Così l'assenza fisica sarà compensata dalla presenza virtuale grazie alla tecnologia. Camera della Moda ha lanciato China we are with you: per tutta la fashion week in Cina si vedranno sfilate, interviste, backstage in diretta. Fashion solidale: «Perché la moda non costruisce muri ma getta ponti», non si stanca di ripetere il presidente. Secondo le stime della Camera Moda, l'impatto del coronavirus è ancora incerto ma intanto ha già fatto segnare al comparto un meno 1,8% nel trimestre. E nel segno della Cina anche l'apertura della kermesse il 18 febbraio con la sfilata allo spazio Permanente di uno stilista cinese di stanza in Europa, così come gli otto ospiti al fashion hub, mentre tre si sono cancellati, impossibilitati a venire.

In tutto sono 188 gli eventi, di cui 56 sfilate e 96 presentazioni. Come sempre calendario blindato all'inizio e alla fine da griffe fortissime. Apre Gucci il 19 febbraio, ultimo Giorgio Armani il 23. E poi i big che si dividono tra i loro teatri e spazi privati e luoghi particolari, dai musei al Conservatorio, dalla Rotonda della Besana alla ex Fiera e a Porta Nuova. L'assenza cinese pesa anche su Milano, come già nei giorni scorsi aveva fatto notare il sindaco Sala: sono circa 300 milioni di euro che mancano all'appello e che mancheranno per le sfilate in termini di alberghi, ristorazione e servizi. Ma Milano è pronta ad accogliere la moda tra spazi dedicati, come Palazzo Reale, mostre (al Museo Poldi Pezzoli), feste. Nella speranza, come dichiara l'assessore al Commercio Cristina Tajani, «che questa sia un'ottima fashion week nonostante la situazione internazionale».

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

