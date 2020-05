Fase 2, Milano si ripopola di trazzi e mezzi. Lunedì in metropolitana c'è stato un incremento di passeggeri del 60% rispetto alle settimane di totale chiusura. «Dal -95% siamo passati a un -80/85%», ha detto l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, in commissione consiliare. L'aumento in metrò «è ancora limitato - ha aggiunto - significa che le attività che hanno ripreso non hanno portato un salto di mobilità e la preoccupazione per il contagio ha fatto il resto». Il traffico auto è aumentato di circa il 30%; si tratta però del 66-67% in meno del traffico che c'era prima dell'emergenza. Per quanto riguarda le telecamere di area B, la zona a traffico limitato che comprende quasi tutta la città, hanno registrato un aumento dell'80% rispetto alle settimane di lockdown.

Un «dato interessante» poi per Granelli è quell di sharing di macchine e biciclette. «Lunedì abbiamo registrato un aumento significativo: +37% dell'utilizzo di car sharing e del +67% del bike sharing».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA