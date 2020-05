Fase 2, il virus perde forza

Paola Pastorini

Milano e la Lombardia affrontano il primo giorno della Fase due con numeri di decrescita del virus tutti positivi, anche se a Milano si è superato il numero di 20mila casi (ufficiali) di positivi.

MILANO In calo i dati del contagio nella provincia di Milano dove il totale dei positivi al coronavirus ha comunque superato le 20.000 unità (20.068) con un aumento di 118 nuovi casi di cui 41 a Milano città. Sabato c'erano stati 249 nuovi casi di cui 115 in città, ma i tamponi processati erano stati circa 6000 in più.

LOMBARDIA Sono 77.528 le persone contagiate in Lombardia con un aumento di 526 nuovi casi, in linea con quello di sabato (+533) anche se con soli 7.155 tamponi (13.058 i giorno prima). Continua a calare il numero dei morti che sono in totale 14.231, con 42 nuovi decessi (sabato 47), così come calano i ricoverati in terapia intensiva che sono 532 (-13). Aumentano invece i ricoveri negli altri reparti (6.609, +80). Poche le variazioni nelle altre province lombarde, con la situazione sotto controllo a Brescia (13.028, +29), a Bergamo (11.453, +59) e a Cremona (6.106, +18). Per il secondo giorno consecutivo, nessun nuovo contagio a Sondrio.

COMPORTAMENTI Idee politiche differenti su molto, ma non su questo: il comportamento dei milanesi (e degli italiani) è fondamentale per la ripartenza. Sia il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sia il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana concordano sul fatto che conta soprattutto quanto si osserveranno le norme per avviarsi a una (quasi) normalità. «Questa è una partita in cui il comportamento vale 90 e il controllo vale 10». Così il sindaco Sala. «Domani (oggi) non cambia il mondo, certamente la nostra attenzione deve cambiare e il nostro comportamento deve adattarsi a quello che ci viene questo». La pensa allo stesso modo Fontana: «Il nuovo piccolo passo avanti che faremo per riacquistare un po' di libertà sarà molto condizionato da come noi ci comporteremo. Se ci comporteremo in maniera superficiale si rischia che il virus ricominci a camminare. Se invece ci comporteremo in modo corretto, il virus lo mettiamo in un angolo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA