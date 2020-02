Farmacie, è boom vendita mascherine

Caccia alle mascherine nelle farmacie milanesi. Tutti hanno esaurito le scorte o le stanno esaurendo: «Se avete paura restate a casa, le mascherine servono solo a chi è infetto» dice ai clienti che entrano in continuazione il farmacista di un negozio in zona stazione Centrale, dove passano molti turisti e ospiti degli alberghi. «Non abbiamo più mascherine da giorni e anche l'Amuchina è finita già ieri» ripete il farmacista ai tantissimi clienti. «Nemmeno le file per i saldi sono così» lamenta una collega di una farmacia in zona Repubblica, spiegando che «anche di notte è stato l'assalto».

Scarseggiano le dotazioni di mascherine anche per medici e infermieri. Roberto Carlo Rossi, presidente dell'ordine dei medici di Milano, conferma che è prevista per la consegna dall'Ats di un «grosso quantitativo di mascherine, anche se insufficienti per il fabbisogno».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

