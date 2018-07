Farà sport con i ragazzini il bodybuilder mordi orecchio

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dovrà lavorare con i ragazzi di una cooperativa sociale di Milano, occupandosi di sport: è l'attività di pubblica utilità che dovrà compiere per quattro mesi Antonio Bini, il bodybuilder 29enne che il 28 novembre all'angolo tra via Lepetit e via Vitruvio aggredì per una banale discussione di viabilità un tassista e gli staccò a morsi un pezzo di orecchio.Il giovane, arrestato il giorno stesso e tornato libero il 9 febbraio dopo al risarcimento di 28mila euro (più 5mila di spese legali) a Pier Federico Bossi, l'autista del taxi, si è visto accogliere nei mesi scorsi dal giudice la richiesta di «messa alla prova ai servizi sociali», con conseguente sospensione del processo a suo carico per lesioni aggravate dai futili motivi.Il tassista dopo l'aggressione era stato trasportato all'ospedale Niguarda, dove gli era stato ricucito il pezzo di orecchio, ed era stato ricoverato anche per la rottura del naso e la lussazione di una spalla.