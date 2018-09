FAR WEST COMASINA

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloIn piazza nessuno ha visto. Eppure alle 11 era pieno di gente, sotto i portici di piazza Gasparri erano decine le persone presenti al momento della sparatoria davanti al bar El Tabacchè. L'unica informazione che passa è il casco integrale nero dell'uomo che ha esploso per primo i colpi, per il resto tutti dicono di non sapere chi fosse l'obiettivo dell'agguato. Di certo qualcuno che conosce bene la strada perché appena ha visto il motociclista estrarre la pistola ha risposto al fuoco con la sua arma. Una sparatoria da film, con almeno 10 colpi che hanno mancato il rispettivo bersaglio ma hanno centrato un muro, uno scooter e due automobili, parcheggiate nel posto sbagliato.Neanche una goccia di sangue sulla scena. Dopo il breve scambio i due uomini sono scappati in direzioni diverse prima dell'arrivo dei carabinieri o, peggio, dei rinforzi per portare a termine quella che doveva essere un'esecuzione.Un uomo di 40 anni dice di essere vivo per miracolo. «Mi sono trovato proprio in mezzo alla sparatoria. Ero venuto in piazza per vendere il mio scooter a un ragazzo». Dovrà attendere un bel po' per poter fare l'affare: il suo mezzo è stato raggiunto da due proiettili ed è stato sequestrato per i rilievi della Scientifica. Il testimone preferisce non dire il proprio nome ma alcuni investigatori lo conoscono, sanno i precedenti che compaiono sulla sua fedina penale e la parentela che lo lega a un boss ucciso da ndranghetisti in passato.Non è difficile capire perché sta circolando l'ipotesi che fosse lui il vero obiettivo e che a rispondere al fuoco sia stato qualcuno che gli è molto vicino. Per ora non ci sono elementi per sostenere tale scenario, ma intanto i carabinieri del nucleo investigativo lavorano per scardinare il muro di omertà, pur consapevoli che forse l'imbeccata arriverà da qualche confidente che non era lì ma che sa molto più dei testimoni oculari. Secondo gli inquirenti la cornice potrebbe essere quella del regolamento di conti nel mondo del traffico di droga: con la morte del boss Mimmo Pompeo sono saltati gli equilibri tra Comasina, Bruzzano e Quarto Oggiaro. Di certo chi doveva ricevere il messaggio lo ha capito forte e chiaro, e non è escluso che possa esserci a breve una risposta dello stesso tipo.