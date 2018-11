Fantasmi e amori in salsa spagnola

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dimenticare le vertigini filosofico teologiche di La vita è sogno. Qui ci si aggira nel genere cappa e spada, rivisto alla luce di una comicità impertinente.È La dama duende, intricatissima e divertente commedia di Pedro Calderón de la Barca, nella versione della Compagnia Teatro Clasico de Madrid con la regia di Helena Pimienta da giovedì a domenica al Piccolo Teatro Grassi (in spagnolo con sovratitoli in italiano). Trasferita la vicenda dal Siglo de Oro a un Ottocento quasi da vaudeville, resta la trama dove il duende del titolo (traducibile più come folletto che come fantasma) è la protagonista, la giovane e bella vedova Donna Angela, segregata in casa dai fratelli, ma abbastanza furba per trasformarsi in spiritello, sfruttare un passaggio segreto e sedurre il bel Manuel. Per arrivare al lieto fine che vedrà trionfare l'amore, dovranno succedere ancora parecchie cose: ulteriori scambi di persona e identità incrociate.«Le parole di Calderón, esilaranti e al tempo stesso serissime, ci richiamano sulla condizione femminile e la libertà. L'umorismo ci aiuta a non avere paura di affrontarle», chiosa la regista. (O.Bat.)riproduzione riservata ®