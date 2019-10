Famiglia Transylvania risate con la tremarella

Simona Romanò

Chi ha il coraggio di incontrare il conte Dracula in persona? I bambini, accompagnati da mamma e papà al Teatro Manzoni per festeggiare Halloween in anticipo.

È La Famiglia Transylvania che domani farà morire dal ridere. A metterla in scena Un Teatro da Favola, la compagnia nota per i suoi spettacoli interattivi, è un mix di originalità e comicità in chiave horror. Nella storia Jack Tripper, buffo signorotto italo-inglese, parte per andare in uno sperduto castello della Transilvania a conoscere i genitori della promessa sposa del figlio. Ma non sa che sono i Dracula, una famiglia composta da maldestri mostri, vampiri pasticcioni, nonne lupo, lo zio Frankenstein. Cosa accadrà? Gli attori danno vita a gag e esilaranti scontri tra mostri e umani. Con il pubblico che è completamente coinvolto: i piccoli, infatti, intervengono e interagiscono, diventando parte integrante dello show. E per festeggiare Halloween, a fine spettacolo, c'è la sfilata degli spettatori, tutti rigorosamente in maschera. Per poi scattare foto con Dracula e Frankenstein.

Il 26 ottobre. Teatro Manzoni, Via Manzoni, 42. Ore 15.30. Biglietto 15- 4.50 euro. Info e prevendita 027636901; teatromanzoni.it.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA