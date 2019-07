False polizze on line oscurati 222 siti web

Vittoria Golinelli

Polizze assicurative contratte via web low cost. Prezzi stracciati, addirittura solo duecento euro. Peccato che la compagnia fosse, per esempio, una certa Axo che ha grande assonanza con Axa, ma che non esiste.

È con loghi contraffatti e prezzi da urlo che un gruppo di truffatori attirava i clienti che cercavano su internet polizze assicurative per auto, casa e barche a basso costo. In centinaia ci sono cascati e in pochi mesi hanno pagato oltre 700 mila euro. Qualcuno se n'è accorto solo dopo aver fatto un incidente e aver chiesto un rimborso. Tanti altri, invece, non sanno ancora nulla e continuano a usare la propria auto senza sapere di essere fuori regola.

In tutto sono 222 i siti oscurati dalla Procura dopo un'indagine svolta dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza. Una cinquantina aveva sede in Italia e 55 siti all'estero, soprattutto Olanda e Stati Uniti. Tutte promettevano agli utenti polizze, anche temporanee, a un costo medio di 200 euro. Da quando nel 2018 sono iniziate le indagini - dopo che le compagnie assicurative Axa e Directline si sono rivolte all'Ivass, l'autorità di vigilanza sulle assicurazioni - un altro centinaio di siti è stato disattivato. Sono 74, invece, le persone segnalate come intermediari abusivi. Per il momento solo 5 sono indagati per truffa aggravata, frode e esercizio abusivo dell'intermediazione assicurativa. Altri cinque, tutti residenti nel Milanese, sono stati sentiti dai finanzieri, che ieri hanno anche effettuato perquisizioni in tutta Italia. E una sessantina verranno interrogati nelle prossime ore.

Il meccanismo dei truffatori era semplice. Il potenziale cliente chiamava il numero indicato sul sito pirata. Dall'altra parte del telefono, una voce forniva le spiegazioni e chiedeva di pagare tramite Postepay una polizza che in realtà non veniva mai stipulata. A cadere nella rete almeno un migliaio di clienti che hanno versato oltre 700 mila euro senza sospettare nulla. Tanti hanno scoperto la truffa solo quando, dopo un incidente, hanno chiesto un risarcimento. La Procura, ha spiegato il procuratore Francesco Greco che ha coordinato le indagini con il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Christian Barilli, ha contattato anche i «grandi motori di ricerca» per verificare se ci fossero «rapporti contrattuali con siti di false polizze». «Tutti i grandi player di internet sono consapevoli del rischio del falso che si associa alla rete. Sono convinto che su questi casi Google e altri motori di ricerca collaboreranno. È anche nel loro interesse evitare frodi e truffe», ha sottolineato Greco. Poche e semplici le regole per evitare guai: consultare sempre l'elenco dei siti falsi sul portale dell'Ivass e in caso di dubbi chiamare il numero verde dell'authorithy. E mai fornire dati o documenti senza controllo.

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

