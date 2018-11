False lotterie per raggirare donne e anziani: 28 in cella

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloSi chiama tocomocho e a parte il nome ridicolo è un metodo di truffa tutt'altro che simpatico. La banda specializzata in questo tipo di raggiro era composta da quasi tutti peruviani: avvicinava anziani e persone deboli, per lo più sudamericani, in modo da abbattere la barriere linguistica e della diffidenza. Il truffatore diceva di avere un gratta e vinci vincente ma di non poterlo ritirare perché sprovvisto dei documenti e così proponeva alla vittima di comprarlo a un prezzo inferiore alla somma da ritirare.«Alcuni membri dell'organizzazione del tocomocho, soprattutto donne, utilizzavano l'ipnosi per convincere le vittime a farsi consegnare il denaro» ha spiegato il pm David Monti che ha coordinato l'indagine dei carabinieri della compagnia di Rho, iniziata nel gennaio 2018 e conclusa con un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone. «Le truffatici usavano un modo di parlare e il contatto fisico per incantare le vittime». «In alcuni casi è stato usato il Ghb o Gbl, la cosiddetta droga dello stupro che cancella la memoria di chi la assume - ha continuato il pm - in questa indagine non sono stati accertati episodi ma sospettiamo che siano avvenuti perché alcune vittime, una volta interpellate, non ricordavano in che modo avessero potuto consegnare i risparmi di una vita a sconosciuti».Non è stato possibile quantificare esattamente il bottino della banda, che coordinava da Milano i colpi in tutto il nord e centro Italia, ma i reati contestati sono 49 furti e 40 rapine. Una costola del gruppo, infatti, si occupava dei colpi nelle attività commerciali. Il magistrato ha definito fantasmi molti degli arrestati. Molti di loro sono incensurati reclutati in Perù, transitati per la Spagna e arrivati in Italia per trascorrere brevi periodi, in una sorta di nomadismo delle truffe. Tra i coinvolti ci sono tre italiani: una donna di 37 anni (che ha ottenuto l'obbligo di firma) e due titolari di compro oro in viale Monza (a Milano), un 64enne e un 56enne che sono stati invece arrestati.riproduzione riservata ®