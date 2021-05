False fatture, 2 anni a Rognoni

Antonio Rognoni, ex direttore generale Ilspa, società ora incorporata in Aria spa, la centrale per gli acquisti regionale, è stato condannato a 2 anni di reclusione per fatture per operazioni inesistenti. Prescritto per lui e per due coimputati, il reato di corruzione in quanto, tra il 2011 e il 2012, in cambio di un suo intervento nelle gare per le nuove sedi di Anatomia Patologica del San Gerardo di Monza e della Regione Lombardia in via Taramelli, avrebbe ottenuto lavori di ristrutturazione gratuiti e alcuni arredi per la casa. Lo ha deciso ieri la quarta sezione penale del Tribunale.

Rognoni è stato arrestato nel 2014 nell'ambito di indagini legate a Expo, per le quali ha affrontato diversi processi. Lo scorso novembre, tra l'altro, si è visto ridurre la pena in appello a 8 mesi e 20 giorni di reclusione e 450 euro di multa per la gara per la cosiddetta Città della salute. A ottobre è stato assolto dalla turbativa d'asta per il caso Piastra Expo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 05:01

