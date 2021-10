Falò di rifiuti per evitare smaltimento: tre in cella

Tre arresti per l'incendio dell'impianto di trattamento rifiuti Eredi Bertè di Mortara (Pv) che nel settembre 2017 mandò in fumo tonnellate di spazzatura. L'accusa è traffico illecito di rifiuti, incendio doloso, utilizzo ed emissione di fatture false, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. In particolare, due degli arrestati, entrambi 54enni e gestori dell'impianto, «dopo aver ammassato indistintamente quintali di rifiuti pericolosi» li smaltivano senza trattamento o recupero, ottenendo profitti illeciti per 2 milioni. Non solo: capito che gestire i rifiuti era diventato insostenibile, i due decidevano di dar fuoco a tutto «al solo scopo di ripulire, a costo zero, l'intera azienda». C'è stato persino il tentativo di mandare i rifiuti a una società in Pakistan («in forma del tutto illecita»).



Venerdì 8 Ottobre 2021

