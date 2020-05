Falciata in scooter mentre consegna hamburger: grave

È stata falciata da un'auto mentre stava consegnando pasti a domicilio. Sta lottando tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda una giovane di 30 anni rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale nella tarda serata di venerdì. Nello schianto ha perso il casco ed ha riportato un trauma cranico. Dopo una delicata operazione è ora ricoverata in Rianimazione, in condizioni tutt'ora definite gravissime.

La ragazza, titolare di un'hamburgeria in viale Montenero, era in scooter per un'ultima consegna. All'incrocio tra via Fiamma e via Archimede, a due passi dal commissariato Monforte, si è schiantata contro un'auto. Il conducente si è subito fermato a prestare soccorso. La polizia locale è al lavoro per chiarire quale dei due mezzi non abbia rispettato i semaforo rosso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA