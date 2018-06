Falcao per André Silva

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Da Mino Raiola a Jorge Mendes. Dalla cessione di Donnarumma a quella di Andrè Silva. Gigio non si muove. È stato chiaro qualche giorno fa il suo agente che non accetta la cifra imposta dal Milan, che vuole mandarlo a Liverpool o a Madrid per un cifra non superiore ai 45 milioni di euro. Una cifra che per il momento blocca Gigio, blocca un mercato che ha bisogno di un sacrificio sul mercato ma 70 milioni sono un'esagerazione che nessuna società oggi è disposta a fare per un portiere che in questa stagione ha deluso, non si è riconfermato.La sentenza Uefa potrebbe far cambierà idea a Casa Milan così come a Donnarumma. È pronto a salutare Milano Andrè Silva. Spera di farlo subito dopo il Mondiale. Il suo agente sta portando avanti da tempo un operazione non semplice con il Monaco. L'obiettivo è convincere il club monegasco a prendere l'attaccante portoghese (che con la maglia del Portogallo non ha mai deluso) in cambio di Radamel Falcao. Fantacalcio? Assolutamente no. «Ho letto e sentito dell'interesse del Milan, è un onore che un club così mi segua, io seguo il calcio italiano e so che il Milan è il secondo club al mondo per Champions vinte...». Parole che confermano l'interesse del Milan e quello del giocatore a venire a giocare in Italia, nel nostro campionato. E poco importa se «al momento sono sotto contratto col Monaco (fino al 2020) e penso solo al Monaco e alla mia Nazionale, però è chiaro che mi piacciono l'Italia il calcio italiano».Poche parole ma che danno il diritto ai tifosi di poter sognare l'arrivo di un grande attaccante, di quel giocatore che possa arrivare in doppia cifra. Nella passata stagione ha toccato quota 24 tra Ligue 1 (18), Champions League (3) e Coppa di Francia (3). Numeri che non si possono certo paragonare con quelli degli attaccanti rossoneri al di là del solo Cutrone. Ma non basta. Lo sa Mirabelli, lo sa benissimo Gattuso che chiede anche un giocatore come Callejon, magari Depay (c'è anche l'Inter), un esterno d'attacco che possa dare un contributo maggiore di Suso e Calhanoglu in termine di reti. La ricerca continua ma prima di affondare il colpo il Milan deve aspettare la sentenza Uefa.riproduzione riservata ®