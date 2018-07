Faida per lo spaccio, 9 arresti

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloIl punto di partenza è il raid alla carrozzeria Ambrocar di Novate Milanese avvenuto il 12 marzo scorso, quando 9 persone fanno irruzione armate di una pistola e di un fucile e picchiano selvaggiamente il titolare, Massimilano Toscano.Un pestaggio brutale durante il quale tentano anche di tagliargli un braccio con un flessibile. Sembra una rapina (gli portano via il borsello con 700 euro), in realtà è un avvertimento organizzato dal suo ex socio in affari Rocco Ambrosino e rientra in una faida per il controllo dello spaccio in zona Comasina e Quarto Oggiaro. Ieri i carabinieri hanno arrestato 9 persone accusate a vario titolo di rapina a mano armata, lesioni personali, porto abusivo di armi e sequestro di persona (per aver tenuto in ostaggio Toscano per alcuni minuti legandolo con fascette da elettricista). Tra loro c'è proprio Ambrosino, con numerosi precedenti e personaggio di spicco negli equilibri criminali della zona.L'indagine è stata chiamata Sangue blu, come il personaggio della terza serie di Gomorra, perché è il titolo che gli arrestati hanno dato al gruppo WhatsApp in cui comunicavano. Tra i messaggi c'erano anche i timori delle ritorsioni da parte di un altro gruppo criminale che - al momento - non sembra legato a Toscano e che è coinvolto nella gestione delle piazze di spaccio.Dopo il raid, infatti, si sono verificati quattro episodi a distanza di pochi giorni: prima è stata incendiata l'auto di un pusher del gruppo di Ambrosino davanti al carcere di Bollate (dove rientrava per dormire in virtù della semilibertà); poi sono comparsi in una busta chiusa alcuni proiettili sul parabrezza dell'auto dei genitori di Ambrosino e lo stesso giorno è stata bruciata la vettura del padre; e infine c'è stata la gambizzazione del pregiudicato Michelangelo Lo Bue.